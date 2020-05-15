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Erzurum'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 3 kişiye ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2020-05-15 22:14:40 -
Erzurum'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 3 kişiye ceza kesildi

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Oltu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen yasakları ihlal eden biri minibüs sürücüsü 3 kişiye 9 bin 450 lira ceza verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlere ilişkin denetimlerini devam ettiriyor.

Yasin Haşimoğlu uygulama noktasında gerçekleştirilen denetimlerde ekipler, kurallara uymayan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı birer kişiye 3 bin 150 lira ceza uyguladı.

Ekipler ayrıca, taşıma sınırının üzerinde yolcu alan minibüs sürücüsüne de 3 bin 150 lira para cezası kesti.


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