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Aktüel Erzurum'da Kovid-19 tedavisi gören doktor ve hemşirelerin sağlık durumu iyiye gidiyor
Aktüel

Erzurum'da Kovid-19 tedavisi gören doktor ve hemşirelerin sağlık durumu iyiye gidiyor

Yeniakit Publisher
2020-10-08 11:03:22 -
Erzurum'da Kovid-19 tedavisi gören doktor ve hemşirelerin sağlık durumu iyiye gidiyor

ERZURUM (AA) - Erzurum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören sağlık çalışanlarının iyileşmeye başladığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, kentte pandemi hastanesi olarak faaliyet gösteren Erzurum Şehir Hastanesinde Kovid-19 tedavisi gören sağlık çalışanlarını ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.

Bedir, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, entübe ettiği bir Kovid-19 hastasından virüse yakalanan ve çok ağır bir hastalık dönemi geçiren meslektaşının iyileşmeye başlamasının mutluluk verici olduğunu belirtti.

Koronavirüs tedavisi gören sağlık çalışanlarının durumunun iyiye gittiğini aktaran Bedir, "Hastalarımızla bire bir etkileşim halinde, onların ilaç, oksijen ve diğer tedavilerini veren doktor ve hemşire kardeşlerimizin yataklarından doğrulmaya başlamaları ne güzel. Hayata yeniden tutunmanın güzelliği cümlelere sığmıyor. Sizlere, hepimize 'İlla maske, illa mesafe, illa hijyen.' diyorlar." ifadelerini kullandı.

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