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Gündem Erzurum'da korkutan deprem
Gündem

Erzurum'da korkutan deprem

Erzurum'da 3.4 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 03:47:00 -
Erzurum'da korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi, saat 03:31'de Erzurum'da 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 6.1 kilometre olarak açıklandı.

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