Erzurum'da korkutan deprem
Erzurum'da 3.4 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Kandilli Rasathanesi, saat 03:31'de Erzurum'da 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 6.1 kilometre olarak açıklandı.
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Erzurum'da 3.4 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Kandilli Rasathanesi, saat 03:31'de Erzurum'da 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 6.1 kilometre olarak açıklandı.
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