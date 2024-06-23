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Yaşam Erzurum'da korku dolu dakikalar
Yaşam

Erzurum'da korku dolu dakikalar

Yeniakit Publisher
2024-06-23 02:29:00 -

Erzurum'da akşam saatlerinde elindeki pompalı tüfekle evinin kapısında bekleyen D.P. isimli genç korku dolu anlar yaşattı.

Olay, Palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi'nde meydana geldi. D.P. (17) isimli gencin elinde pompalı tüfekle ikametgahının önünde olduğunu öğrenen polis harekete geçti. Çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği adreste, D.P. polise babası ile görüşmek istediğini söyledi. Apartmanın üçüncü katındaki koridor boşluğunda elindeki tüfeği boğazına tutan D.P., polisin yaklaşık 3 saat süren ikna çabalarını nihayet kabul etti ve elindeki pompalı tüfekle teslim oldu. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis çevrede toplanan meraklı kalabalığı dağıtmak için zaman zaman yoğun çaba harcadı.

D.P. teslim olduktan sonra ekip aracına alınarak polise merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma ve inceleme devam ediyor.

Kaynak: İHA

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