Erzurum'da korku dolu dakikalar

Olay, Palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi'nde meydana geldi. D.P. (17) isimli gencin elinde pompalı tüfekle ikametgahının önünde olduğunu öğrenen polis harekete geçti. Çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği adreste, D.P. polise babası ile görüşmek istediğini söyledi. Apartmanın üçüncü katındaki koridor boşluğunda elindeki tüfeği boğazına tutan D.P., polisin yaklaşık 3 saat süren ikna çabalarını nihayet kabul etti ve elindeki pompalı tüfekle teslim oldu. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis çevrede toplanan meraklı kalabalığı dağıtmak için zaman zaman yoğun çaba harcadı.

D.P. teslim olduktan sonra ekip aracına alınarak polise merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma ve inceleme devam ediyor.

Kaynak: İHA