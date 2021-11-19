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Yerel Erzurum'da kış uykusuna yatmayan boz ayıyı böyle yatırdılar
Yerel

Erzurum'da kış uykusuna yatmayan boz ayıyı böyle yatırdılar

Erzurum'da, kış uykusu öncesi köylere inerek ambarlara zarar veren ve yiyecek arayan bozayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince uyuşturucu iğne atılan tüfekle vuruldu. Bozayı, yerleşim alanından uzak noktaya bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 12:09:00 -
Erzurum'da kış uykusuna yatmayan boz ayıyı böyle yatırdılar

Şenkaya ilçesi ve bağlı köylere inip, yiyecek ararken ambarlara zarar veren bozayı ile ilgili ihbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, bölgede araştırma yaptı. Ekipler, arazideki evlerden yiyecek çalan bozayıyı görünce uyuşturucu iğne atılan tüfekle vurdu.

Bir süre direnen boz ayıya ekipler, tüfekle 5 iğne daha attı. İğnelerin et boz ayı ile ilgili ihbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, bölgede araştırma yaptı. Ekipler, arazideki evlerden yiyecek çalan bozayıyı görünce uyuşturucu iğne atılan tüfekle vurdu.

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