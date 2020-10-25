  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Erzurum'da kentsel dönüşüm kapsamında yapılan konutlar hak sahiplerine teslim edildi
Aktüel

Erzurum'da kentsel dönüşüm kapsamında yapılan konutlar hak sahiplerine teslim edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-25 16:00:22 -
Erzurum'da kentsel dönüşüm kapsamında yapılan konutlar hak sahiplerine teslim edildi

ERZURUM (AA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm kapsamında hak sahiplerine ilk etap konut ve iş yerlerinin teslimini yaparak 2. etap için yıkım ve temel atma çalışmalarına başladı.

Veyisefendi Mahallesi'nde inşası tamamlanan 96 konut ve 7 iş yeri için anahtar teslim töreni düzenlendi.

Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, törende yaptığı konuşmada, hak sahiplerine anahtarlarını teslim etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Kentsel dönüşüm kapsamında aynı bölgede 157 konut ve 4 iş yerini kapsayan diğer projenin de yapımı için çalışmalara başladıklarını belirten Sekmen, şöyle konuştu:

"Sadece kentsel dönüşüm alanında yaptığımız ve yürüttüğümüz çalışmalar, Erzurum Büyükşehir Belediyesinin hizmet vizyonunu ortaya koyması açısından önemli bir ölçüdür. Şu anda konut projeleri gerçekleştirdiğimiz alanların önceki halini hepimiz hatırlıyoruz. Çoğu ekonomik ömrünü tamamlamış, metruk ve harabe haldeki yapılardan ibaretti. Bugün şehir merkeziyle birlikte 'varoşlar' diye ifade ettiğimiz bölgelerde bile modern yapılaşma hamleleri gerçekleştiriyoruz."

Sekmen, hem belediye imkanlarıyla hem de Toplu Konut İdaresi (TOKİ) iş birliğiyle kentin dört bir yanındaki projeleri sırayla hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Çalışmalarını "yerinde dönüşüm" modeliyle yürüttüklerine dikkati çeken Sekmen, şunları kaydetti:

"Kentsel dönüşüme sadece yıkım ve mekansal yenilenme olarak bakmıyoruz. Biz kentsel dönüşüm yaparken insanımızın sosyoekonomik ve sosyokültürel gelişimini de göz önünde bulunduruyoruz. Gelişen dünya ölçeğinde ülkelerde, şehirlerde, ilçeler ve hatta mahalleler bile artık cazibe faktörüyle kazanıyor, gelişim gösteriyor. Yani cazibe sahibi iseniz her zaman kazanıyor ve gelişim olanakları bulabiliyorsunuz. Erzurum'da bunu yapmaya çalışıyoruz.

Tarım, hayvancılık ve turizm gibi sektörel alanlara cazibe kazandırarak Erzurum'un gelişmesini sağlamaya çalışıyoruz."

Sekmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kasım ayında kente geleceğini sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Orta Doğu’da yeni gelişme! Rus savaş uçakları resmen bombaladı
Dünya

Orta Doğu’da yeni gelişme! Rus savaş uçakları resmen bombaladı

Rusya, Orta Doğu’da Suriye’de DAEŞ’e karşı yeniden harekete geçti. Rus savaş uçakları DAEŞ’in sığınaklarını bombaladı...
Abdullah Ağar'dan kritik sözler: Şüphem odur ki...
Gündem

Abdullah Ağar'dan kritik sözler: Şüphem odur ki...

Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait içine EYP monte edilmiş İHA'yı düşürdü. Etkisiz hale getirilen İHA ile ilgili değerlendirmede bulunan Güv..
CHP'li Aykut Erdoğdu millete hakaret: Barbarlar ve yamyamlar!
Gündem

CHP'li Aykut Erdoğdu millete hakaret: Barbarlar ve yamyamlar!

Millete hakaretlerde bulunan CHP'li Aykut Erdoğdu'dan yatırım kararını sekteye uğratacak skandal bir açıklama geldi.
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay