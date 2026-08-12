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Kobi Erzurum’da kadın girişimcilere ihracat yolu açılıyor
Kobi

Erzurum’da kadın girişimcilere ihracat yolu açılıyor

Yeniakit Publisher
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Erzurum’da kadın girişimcilere ihracat yolu açılıyor

DAİB ile USİKAD Erzurum İl Başkanlığı arasında imzalanan protokolle kadın girişimcilerin ürünlerini uluslararası pazarlara taşıması hedefleniyor...

Erzurum’da kadın girişimcilerin üretimini ihracata dönüştürecek yeni bir program başlatılıyor.Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) ile Uluslararası Sanayici ve İş Kadınları Derneği (USİKAD) Erzurum İl Başkanlığı arasında, kadın girişimcilerin ihracata hazırlanması ve uluslararası pazarlara erişim kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla "Kadın Girişimciler İhracat Entegrasyon Programı İş Birliği Protokolü" imzalandı.

 

Protokol, DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Madırlı ile USİKAD Erzurum İl Başkanı Dr. Zeynep Polat tarafından imzalandı. Programla, Erzurum ve bölgede faaliyet gösteren kadın girişimcilerin üretim faaliyetlerinin dış ticaret perspektifiyle ele alınması; ürünlerin uluslararası pazarların gerektirdiği kalite, standart, mevzuat, ambalajlama, markalaşma ve pazarlama kriterleri doğrultusunda geliştirilmesi amaçlanıyor. Teorik bilgi ile uygulamayı bir araya getiren program, üretimden hedef pazara uzanan ihracat sürecini bütüncül bir yaklaşımla ele alıyor.

 

Protokol kapsamında gerçekleştirilecek bir aylık eğitim programında kadın girişimcilere; uluslararasılaşma, kurumsallaşma, ihracat süreçleri, lojistik, GTİP, hedef ülke mevzuatı, devlet destekleri, sertifikasyon, standardizasyon, ambalajlama, etiketleme, markalaşma, fiyatlandırma, hedef pazar analizi, B2B görüşmeleri ve dış ticaret operasyonları alanlarında eğitim verilecek. Uygulama aşamasında katılımcıların mevcut veya geliştirme potansiyeli taşıyan ürünleri; kalite, üretim sürekliliği, standardizasyon, mevzuata uygunluk, pazar talebi, lojistik elverişlilik ve katma değer kapasitesi açısından değerlendirilecek. Yapılacak analizler sonucunda ihracat potansiyeli yüksek bir veya birden fazla pilot ürün belirlenerek uluslararası pazara hazırlık çalışmaları yürütülecek.

 

Programın temel hedeflerinden biri, Erzurum’da nitelikli ve sürdürülebilir bir kadın ihracatçı yapısının geliştirilmesi. Bu doğrultuda kadın girişimcilerin dış ticaret süreçlerine etkin katılımının güçlendirilmesi ve yerel üretimin uluslararası pazarlarda ekonomik değere dönüştürülmesi amaçlanıyor. Protokolün imzalanmasının ardından programa katılacak kadın girişimcilerin belirlenmesi için başvuru çağrısına çıkılacak. Adaylar; üretim kapasitesi veya geliştirilebilir üretim potansiyeli, ürünün ihracata uygunluğu, hedef pazar potansiyeli, kalite ve sürdürülebilirlik yaklaşımı ile programa düzenli katılım kriterleri çerçevesinde değerlendirilecek.

 

Sürecin sonunda, belirlenen pilot ürün veya ürünler için hedef pazar ve alıcı araştırmalarının gerçekleştirilmesi, gerekli teknik hazırlıkların tamamlanması ve Erzurum’dan kadın girişimciler öncülüğünde fiili ihracat sürecinin başlatılması hedefleniyor.

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