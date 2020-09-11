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Aktüel Erzurum'da kaçak kınalı keklik avlayan kişiye 8 bin lira ceza kesildi
Aktüel

Erzurum'da kaçak kınalı keklik avlayan kişiye 8 bin lira ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2020-09-11 23:09:40 -
Erzurum'da kaçak kınalı keklik avlayan kişiye 8 bin lira ceza kesildi

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Karayazı ilçesinde kaçak kınalı keklik avladığı tespit edilen bir kişiye 8 bin lira para cezası uygulandı.

Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Göksü Mahallesi'nde yaptıkları önleyici kolluk devriyesi sırasında durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Ekipler, araçta yapıkları aramada, 3 kafes içinde 6 kınalı keklik olduğunu tespit ederek durumu Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen doğa koruma ekipleri, kaçak olarak yakalandıkları belirlenen kınalı keklikleri doğaya salarak kafesleri imha etti. Kaçak av yapan kişiye de 8 bin lira para cezası kesti.


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