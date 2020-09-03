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Aktüel Erzurum'da "ilaçlama ve dezenfeksiyon timleri" Kovid-19'a karşı iş başında
Aktüel

Erzurum'da "ilaçlama ve dezenfeksiyon timleri" Kovid-19'a karşı iş başında

Yeniakit Publisher
2020-09-03 11:28:12 -
Erzurum'da "ilaçlama ve dezenfeksiyon timleri" Kovid-19'a karşı iş başında

ERZURUM (AA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi, son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının arttığı kentte, oluşturduğu timle ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yürütüyor.

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile ilgili birimlerce yürütülen ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları, periyodik aralıklarla kent genelinde devam ediyor.

Her türlü araç ve teçhizatla donanıma sahip timler, son günlerde Kovid-19 vaka sayılarının arttığı kentte, dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra böcek ve haşere gibi zararlı canlılara yönelik de çalışma yapıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilaçlama timlerinin şehrin dört bir yanını dezenfekte edip ilaçlayacağını belirtti.

Timlerin sırt pompalı ve pulverizatör donanımlı 15 mobil ekipten oluştuğunu, çalışmalarda araç üstü atomizerlerin de kullandığını ifade eden Sekmen, şunları kaydetti:

"Belediye olarak yaz aylarında çalışmalarımıza hız verirken, haşerelerin larvalarını yaz döneminde bırakıp gelişimlerini tamamladıkları rögar içlerine de, sisleme yöntemi ve fiziksel yöntemlerle de etkin mücadele gerçekleştirerek haşere sayısının düşmesini sağlıyoruz. Dünya Sağlık Örgütünce önerilen ve Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlarla ilaçlama çalışmaları, rekreasyon alanlarının ve vatandaşlar tarafından yoğun kullanılan noktaların yanı sıra foseptik, rögar, çöp konteynerleri, pazar yerleri, hayvan üretim yapılan alanlar, dere yatakları, gölet, sulak alanlar, cadde ve sokak aralarında yürütülüyor."

Sekmen, kent genelindeki dezenfeksiyon işlemlerinin de aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

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