Erzurum’da iki gündür kayıp olan çoban sağ bulundu: Mehmetçik sırtında taşıdı

Olayın Gelişimi Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Çayırtepe Mahallesi'nde yaşayan 73 yaşındaki Abdurrahman Kansu, 19 Kasım sabahı saat 08.00 sularında kendisine ait 160 koyunu otlatmak üzere araziye çıktı. Bölgede görüş mesafesinin 10 metreye kadar düşmesine neden olan yoğun sisin etkisiyle yönünü kaybeden Kansu ve sürüsü, akşam saatlerinde eve dönmedi. Durumdan endişelenen ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Arama Kurtarma Çalışmaları ihbar üzerine bölgeye AFAD, İl Jandarma Komutanlığı ve Yakutiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Bölgedeki zorlu hava koşulları, yoğun sis ve soğuk hava nedeniyle arama çalışmalarına gece saatlerinde ara verilmek zorunda kalındı.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Jandarma ve AFAD ekipleri, iz takip köpeği "Tapan"ın da desteğiyle arama çalışmalarını yeniden başlattı.

Yapılan yoğun tarama faaliyetleri sonucunda, Abdurrahman Kansu ve 160 koyunu, öğle saatlerinde Tufanç Mahallesi yakınlarında bulundu. İki gün boyunca arazide kalan ve bitkin düşen yaşlı çobanın ilk yardımına Jandarma ekipleri koştu.

Bölgeye ulaşan ekipler, yorgunluktan yürümekte güçlük çeken Abdurrahman Kansu’yu araziden ambulansın bulunduğu noktaya kadar sırtlarında taşıdı. O anlar kameralara yansırken, Mehmetçiğin bu davranışı takdir topladı.

Sağlık Durumu İyi Ambulansa teslim edilen Abdurrahman Kansu, genel sağlık kontrolü yapılmak üzere hastaneye sevk edildi. Yaşlı adamın genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kayıp olan 160 koyun da eksiksiz olarak bulunarak aileye teslim edildi.