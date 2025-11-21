  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İBB taksi ihalesine çıktı: Bedel dudak uçuklattı

Türk görmek istemeyen İsrailli teröristin Türkiye korkusu dinmiyor: Türkiye'nin Başkonsolosluğu İsrail’in egemenlik haklarını zedeliyor!

İşte CHP kafalı ekonomist Daron Acemoğlu’nun zihniyeti! “Avrupa’nın sömürgeciliği başlarına gelen en güzel şeydir’

22 yılda ulaşımda neler yapılmış neler: Bölünmüş yol ağı 5 katına çıktı! Köprü, viyadük ve tünel sayısında rekor artış

Sokak ortasında tecavüz girişimi: Genç kadını çığlıkları kurtardı

Emine Erdoğan, "Burundi 6. Kadın Liderler Üst Düzeyli Forumu"na video mesaj gönderdi

Yunanistan’dan Türk balıkçılara ateş! Olay Türk karasularında gerçekleşti

Beyaz Saray’ın bile haberi yokmuş! ABD’nin İsrail Büyükelçisi fena yakalandı

Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık’ta kritik toplantı

Yıldız Holding’te Mutlu Et Mutlu Ol Günü! Murat Ülker: Dünyaya mutluluk vadediyoruz!
Gündem Erzurum’da iki gündür kayıp olan çoban sağ bulundu: Mehmetçik sırtında taşıdı
Gündem

Erzurum’da iki gündür kayıp olan çoban sağ bulundu: Mehmetçik sırtında taşıdı

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Erzurum’da etkili olan yoğun sis nedeniyle otlattığı sürüyle birlikte kaybolan 73 yaşındaki çoban Abdurrahman Kansu, iki gün süren arama çalışmalarının ardından sağ salim bulundu. Yaşlı adamı araziden ambulansa kadar Mehmetçik sırtında taşıdı.

Olayın Gelişimi Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Çayırtepe Mahallesi'nde yaşayan 73 yaşındaki Abdurrahman Kansu, 19 Kasım sabahı saat 08.00 sularında kendisine ait 160 koyunu otlatmak üzere araziye çıktı. Bölgede görüş mesafesinin 10 metreye kadar düşmesine neden olan yoğun sisin etkisiyle yönünü kaybeden Kansu ve sürüsü, akşam saatlerinde eve dönmedi. Durumdan endişelenen ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Arama Kurtarma Çalışmaları ihbar üzerine bölgeye AFAD, İl Jandarma Komutanlığı ve Yakutiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Bölgedeki zorlu hava koşulları, yoğun sis ve soğuk hava nedeniyle arama çalışmalarına gece saatlerinde ara verilmek zorunda kalındı.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Jandarma ve AFAD ekipleri, iz takip köpeği "Tapan"ın da desteğiyle arama çalışmalarını yeniden başlattı.

 

Yapılan yoğun tarama faaliyetleri sonucunda, Abdurrahman Kansu ve 160 koyunu, öğle saatlerinde Tufanç Mahallesi yakınlarında bulundu. İki gün boyunca arazide kalan ve bitkin düşen yaşlı çobanın ilk yardımına Jandarma ekipleri koştu.

Bölgeye ulaşan ekipler, yorgunluktan yürümekte güçlük çeken Abdurrahman Kansu’yu araziden ambulansın bulunduğu noktaya kadar sırtlarında taşıdı. O anlar kameralara yansırken, Mehmetçiğin bu davranışı takdir topladı.

Sağlık Durumu İyi Ambulansa teslim edilen Abdurrahman Kansu, genel sağlık kontrolü yapılmak üzere hastaneye sevk edildi. Yaşlı adamın genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kayıp olan 160 koyun da eksiksiz olarak bulunarak aileye teslim edildi.

Keşmir’de sarsıcı patlama! Karakoldaki inceleme can kayıplarını getirdi!
Keşmir’de sarsıcı patlama! Karakoldaki inceleme can kayıplarını getirdi!

Dünya

Keşmir’de sarsıcı patlama! Karakoldaki inceleme can kayıplarını getirdi!

Almanya'da 535 neo-Nazi kayıp: Haklarında 714 tutuklama emri var
Almanya'da 535 neo-Nazi kayıp: Haklarında 714 tutuklama emri var

Dünya

Almanya'da 535 neo-Nazi kayıp: Haklarında 714 tutuklama emri var

"Bakkala gidiyorum" diyerek evden çıktı, 4 gündür kayıp
"Bakkala gidiyorum" diyerek evden çıktı, 4 gündür kayıp

Yerel

"Bakkala gidiyorum" diyerek evden çıktı, 4 gündür kayıp

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ata

mehmetçik... mehmetçiğimiz...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23