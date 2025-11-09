Erzurum’da el sanatlarına can verecek iş birliği!

Erzurum’un köklü kültürünü yaşatmak ve girişimci ruha yön vermek amacıyla kentte örnek bir iş birliği hayata geçiriliyor. TOBB Erzurum Genç Girişimciler Kurulu Başkanı ve ETSO Meclis Üyesi İsmail Suci, Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı M. Kübra Alioğulları ve Taş Mağazaları Koruma, El Sanatları, Değerli Metalleri Tanıtma ve Yaşatma Derneği Başkanı Hakan Tazegül, geleneksel el sanatlarını yaşatmak ve girişimciliği desteklemek amacıyla önemli bir iş birliği protokolü imzaladı.

Protokol kapsamında 17 Kasım 2025’te başlayacak eğitimlerle, genç ve kadın girişimci adaylarına Doküm, Kalemkâr, Tel örgü, Tespih kakma, Takı tasarımı, Telkâri ve daha birçok geleneksel sanat dalında usta işçiliğin incelikleri öğretilecek.

Eğitimler 14 Nisan 2026 tarihine kadar sürecek olup, sonunda kursiyerlere sertifika verilecek. Bu sertifikalar sayesinde katılımcılar, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı çıraklık eğitim merkezlerinden çıraklık belgesi alabilecek, KOSGEB Girişimcilik Destek Programlarına başvuru hakkı kazanacak.

Başvuruların e-Devlet, e-Yaygın MEB portalı üzerinden yapabileceği belirtildi.