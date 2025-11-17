DSÖ'den korkutan uyarı: Tütün, her yıl 7 milyon insanın hayatına mal oluyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X sosyal medya platformu üzerinden tütün kullanımının küresel etkilerine dikkat çeken kritik bir uyarı yayımladı.

Ghebreyesus, paylaşımında, tütünün yol açtığı ölümlerin boyutunu gözler önüne serdi:

"Tütün, her yıl 7 milyon insanın ölümüne neden oluyor. Sigarayı bırakıp hayat kurtarmanın zamanı geldi."

DSÖ, tütün kullanımının başta kanser, kalp hastalıkları ve solunum yolu rahatsızlıkları olmak üzere birçok ciddi sağlık sorununa yol açtığı konusunda sürekli olarak uyarıyor ve küresel çapta sigarayı bırakma kampanyalarını destekliyor. Bu son açıklama, tütünün küresel bir halk sağlığı krizi olmaya devam ettiğini bir kez daha vurguladı.