  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

CHP’nin komisyondaki 'İmamoğlu sandığı'na sosyal medyadan olay yorum: Sandık olmamış! Ekrem’e kasa daha yakışırdı

Dikkat dağıtmak için ne yapacaklarını şaşırdı! CHP’lilerden şimdi de korsan stüdyo

Almanya'da polis 12 yaşındaki engelli kızı vurdu

Belçika'dan 'Çelik Kubbe'nin yeni gücü TOLGA’ya övgü! Tek atışta vuruyor

Seçimi Kaybeden New York Belediye Başkanı soluğu İsrail’de aldı

Zehirlenme vakasıyla ilgili son dakika gelişmesi!

HDP’li Milletvekili Yeniden Refah Partisi'ne katıldı!

Almanya’dan bir ‘At yalanı, İsrail öpsün inananı’ kararı daha! Dünya ile eğleniyorlar

Vay vay vay! “Eko sistem”le paralar böyle yurt dışına kaçırılmış

Ağaç A.Ş. yandaş arpalığına döndü! Ali Sukas içeride, personeli dışarıda uyuyor
Yaşam DSÖ'den korkutan uyarı: Tütün, her yıl 7 milyon insanın hayatına mal oluyor
Yaşam

DSÖ'den korkutan uyarı: Tütün, her yıl 7 milyon insanın hayatına mal oluyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
DSÖ'den korkutan uyarı: Tütün, her yıl 7 milyon insanın hayatına mal oluyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, tütün kullanımının her yıl yaklaşık 7 milyon kişinin ölümüne neden olduğunu belirterek, "Sigarayı bırakıp hayat kurtarmanın zamanı geldi" çağrısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X sosyal medya platformu üzerinden tütün kullanımının küresel etkilerine dikkat çeken kritik bir uyarı yayımladı.

Ghebreyesus, paylaşımında, tütünün yol açtığı ölümlerin boyutunu gözler önüne serdi:

"Tütün, her yıl 7 milyon insanın ölümüne neden oluyor. Sigarayı bırakıp hayat kurtarmanın zamanı geldi."

DSÖ, tütün kullanımının başta kanser, kalp hastalıkları ve solunum yolu rahatsızlıkları olmak üzere birçok ciddi sağlık sorununa yol açtığı konusunda sürekli olarak uyarıyor ve küresel çapta sigarayı bırakma kampanyalarını destekliyor. Bu son açıklama, tütünün küresel bir halk sağlığı krizi olmaya devam ettiğini bir kez daha vurguladı.

 

Sigaranın bir zararı daha ortaya çıktı!
Sigaranın bir zararı daha ortaya çıktı!

Sağlık

Sigaranın bir zararı daha ortaya çıktı!

Yasak dediğin böyle olur. Ömür boyu sigara yok!
Yasak dediğin böyle olur. Ömür boyu sigara yok!

Gündem

Yasak dediğin böyle olur. Ömür boyu sigara yok!

O şehirde kan donduran olay: Öğrencinin yüzünde sigara söndürdü!
O şehirde kan donduran olay: Öğrencinin yüzünde sigara söndürdü!

Yerel

O şehirde kan donduran olay: Öğrencinin yüzünde sigara söndürdü!

Görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırdı: Kocaeli'de 10 yaşındaki çocuk ailesi ile birlikte sigara içti! Tepki yağdı
Görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırdı: Kocaeli'de 10 yaşındaki çocuk ailesi ile birlikte sigara içti! Tepki yağdı

Aktüel

Görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırdı: Kocaeli'de 10 yaşındaki çocuk ailesi ile birlikte sigara içti! Tepki yağdı

Berlin’de yere sigara izmariti atanlara 3 bin euroya kadar ceza
Berlin’de yere sigara izmariti atanlara 3 bin euroya kadar ceza

Dünya

Berlin’de yere sigara izmariti atanlara 3 bin euroya kadar ceza

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türklerin kabusu Katarina, Yunanistan’da kriz çıkardı: Biri bu kadını durdursun
Gündem

Türklerin kabusu Katarina, Yunanistan’da kriz çıkardı: Biri bu kadını durdursun

Yunanistan'ın Midilli Adası'na kapıda vize uygulamasıyla giden Türkler, gümrük müdürü Katarina Apostolidou nedeniyle kabus yaşamaya devam ed..
Cemal Enginyurt’tan Ekrem İmamoğlu'na: "Zıvanadan Çıktı!" Nedim Şener "Haklı galiba!" diye paylaştı.
Gündem

Cemal Enginyurt’tan Ekrem İmamoğlu'na: “Zıvanadan Çıktı!" Nedim Şener “Haklı galiba!” diye paylaştı.

Gazeteci Nedim Şener, CHP Milletvekili Cemal Enginyurt’un siyasi söylem ve eylemlerindeki "dönüşümü" eleştiren bir video yayınladı. Videoda ..
Kendilerini Kemalist Atatürkçü olarak tanımlayan ünlüler! Sizi böyle kandırıyor Türk İsimlerini Neden Çocuklarına Layık Görmüyor?
Gündem

Kendilerini Kemalist Atatürkçü olarak tanımlayan ünlüler! Sizi böyle kandırıyor Türk İsimlerini Neden Çocuklarına Layık Görmüyor?

Kendilerini her fırsatta “Atatürkçü”, “Kemalist”, “Cumhuriyetçi” olarak tanıtan bazı ünlü isimlerin çocuklarına verdikleri isimler tartışma ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23