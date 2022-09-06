Erzurum'da dolu ve sağanak etkili oldu
Erzurum'da kent merkezinde öğleden sonra aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde doluya dönüştü.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/erzurumda-dolu-ve-saganak-etkili-oldu-40382
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Erzurum'da kent merkezinde öğleden sonra aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde doluya dönüştü.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/erzurumda-dolu-ve-saganak-etkili-oldu-40382
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