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Yerel Erzurum'da dolu ve sağanak etkili oldu
Yerel

Erzurum'da dolu ve sağanak etkili oldu

Erzurum'da kent merkezinde öğleden sonra aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde doluya dönüştü.

Yeniakit Publisher
2022-09-06 18:21:00 -
Erzurum'da dolu ve sağanak etkili oldu

https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/erzurumda-dolu-ve-saganak-etkili-oldu-40382

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