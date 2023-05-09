Erzurum’da CHP var mı ki, çırpınıyorsunuz!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, yaptığı provokasyonla Erzurum'u karıştıran CHP'li İBB Başkan Ekrem İmamoğlu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Akit Medya Grubu’nun bulunduğu binadaki yangın için bir “geçmiş olsun”u çok görüyor ama..

İBB adına yapılan tüm etkinlikleri, yeniakit mail hesabımıza ayrı, benim şahsi mail hesabına ayrı atıyor..

Hepsini arşivliyorum..

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İyi ki arşivliyorum..

Bu kapsamda görüyorum ki, İBB sanki Ekrem İmamoğlu’nun şahsi şirketi imiş gibi, piar çalışmalarını yapıyor..

Oysa İBB bir kamu tüzel kişisi..

Kamu tüzel kişiliği ile ilgili Ekrem İmamoğlu’nun çalışmalarını, kamuoyuna tanıtabilir.. Duyurusunu yapabilir.

Fakat Ekrem İmamoğlu’nun şahsi işleri ile ilgili duyuruları, kamu tüzel kişiliği olan İBB’nin yapması, hukuken de, vicdanen de, ahlaken de mümkün değil..

Ama Ekrem bu..

Kamu tüzel kişiliğini, şahsi menfaati için kullanıyor..

Anadolu’daki tüm etkinliklerini, kamu tüzel kişisi olan İBB’nin mailinden gönderiyor.

Hatta Anadolu’daki gezileri bile, İBB çalışanları ile birlikte düzenliyor, masrafları yapıyor..

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