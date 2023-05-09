  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Erzurum’da CHP var mı ki, çırpınıyorsunuz!
Siyaset

Erzurum’da CHP var mı ki, çırpınıyorsunuz!

Yeniakit Publisher
2023-05-09 10:23:00 -
Erzurum’da CHP var mı ki, çırpınıyorsunuz!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Erzurum’da CHP var mı ki, çırpınıyorsunuz!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, yaptığı provokasyonla Erzurum'u karıştıran CHP'li İBB Başkan Ekrem İmamoğlu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Akit Medya Grubu’nun bulunduğu binadaki yangın için bir “geçmiş olsun”u çok görüyor ama..

İBB adına yapılan tüm etkinlikleri, yeniakit mail hesabımıza ayrı, benim şahsi mail hesabına ayrı atıyor..

Hepsini arşivliyorum..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İyi ki arşivliyorum..

Bu kapsamda görüyorum ki, İBB sanki Ekrem İmamoğlu’nun şahsi şirketi imiş gibi, piar çalışmalarını yapıyor..

Oysa İBB bir kamu tüzel kişisi..

Kamu tüzel kişiliği ile ilgili Ekrem İmamoğlu’nun çalışmalarını, kamuoyuna tanıtabilir.. Duyurusunu yapabilir.

Fakat Ekrem İmamoğlu’nun şahsi işleri ile ilgili duyuruları, kamu tüzel kişiliği olan İBB’nin yapması, hukuken de, vicdanen de, ahlaken de mümkün değil..

Ama Ekrem bu..

Kamu tüzel kişiliğini, şahsi menfaati için kullanıyor..

Anadolu’daki tüm etkinliklerini, kamu tüzel kişisi olan İBB’nin mailinden gönderiyor.

Hatta Anadolu’daki gezileri bile, İBB çalışanları ile birlikte düzenliyor, masrafları yapıyor..

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

AK Partili Hamza Dağ'dan İmamoğlu'na sert tepki
AK Partili Hamza Dağ'dan İmamoğlu'na sert tepki

Siyaset

AK Partili Hamza Dağ'dan İmamoğlu'na sert tepki

"Provokasyonlardan medet ummaya başladılar"
"Provokasyonlardan medet ummaya başladılar"

Gündem

"Provokasyonlardan medet ummaya başladılar"

Ekrem İmamoğlu provokasyona devam etti! Olmayan bir örgüt üzerinden HÜDA PAR'ı Erzurum'daki olayla ilişkilendirdi
Ekrem İmamoğlu provokasyona devam etti! Olmayan bir örgüt üzerinden HÜDA PAR'ı Erzurum'daki olayla ilişkilendirdi

Siyaset

Ekrem İmamoğlu provokasyona devam etti! Olmayan bir örgüt üzerinden HÜDA PAR'ı Erzurum'daki olayla ilişkilendirdi

Kendi ortakları bile onay vermemiş! İYİ Parti'den İmamoğlu'na Sivas vetosu
Kendi ortakları bile onay vermemiş! İYİ Parti'den İmamoğlu'na Sivas vetosu

Siyaset

Kendi ortakları bile onay vermemiş! İYİ Parti'den İmamoğlu'na Sivas vetosu

BBP lideri Destici'den Ekrem İmamoğlu'na tepki: Millet sana ülkeyi karıştır diye mi oy verdi?
BBP lideri Destici'den Ekrem İmamoğlu'na tepki: Millet sana ülkeyi karıştır diye mi oy verdi?

Gündem

BBP lideri Destici'den Ekrem İmamoğlu'na tepki: Millet sana ülkeyi karıştır diye mi oy verdi?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Nur

Zıkkım olsun Ekrem haram olsun verdiğim vergi paraları burnunuzdan fitil fitil gelsin
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23