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Erzurum’da cadde ve sokaklar sabunlu suyla yıkanıyor

Yakutiye Belediyesi temizlik işleri ekipleri ilçenin cadde ve sokaklarını köpüklü suyla yıkayıp, halkı temiz bir Yakutiye’ye uyandırmak için gece gündüz demeden çalışıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 11:44:38 -
Erzurum’da cadde ve sokaklar sabunlu suyla yıkanıyor

Yakutiye Belediyesi temizlik işleri ekipleri ilçenin cadde ve sokaklarını köpüklü suyla yıkayıp, halkı temiz bir Yakutiye’ye uyandırmak için gece gündüz demeden çalışıyor.


Yaz sıcaklıklarını iyiden iyiye kendisini gösterdiği şu sıralarda asfalt sezonunu açan Yakutiye Belediyesi’nde temizlik çalışmalarına da ağırlık verildi. Bu kapsamda temizlik işleri ekiplerince önceden belirlenen cadde ve sokaklarda sabunla yıkama çalışması başlatıldı. 2 su tankeri, 2 süpürge aracı ve 10 personelin katıldığı temizlik çalışmasında gece yıkanan sokaklar Yakutiye’ye yakışır hale getirildi.



“Yakutiye’nin her köşesi tertemiz olacak”


Halkın, her zaman hizmetin en iyisini hak ettiğini dile getiren Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, yaptığı yazılı açıklamada, “Hiçbir bahanenin arkasına sığınmadan sorun değil çözüm üreterek halkımıza en iyi hizmeti vermek için tüm birimlerimizle koordineli bir şekilde hizmet etme gayemizi sürdürmekteyiz. Korona virüs salgınını yaşadığımız bu günlerde vatandaşlarımızın daha temiz ortamda yaşamalarını sağlamak amacıyla Yakutiye’mizin her köşesini temizleyerek halkımızın bize göstermiş olduğu güvene layık olmaya çalışacağız” dedi.

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