  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Erzurum'da bitkin halde bulunan köpek ile yavrularına doğa koruma ekipleri sahip çıktı

Yeniakit Publisher
2020-06-29 12:00:15 -
Erzurum'da bitkin halde bulunan köpek ile yavrularına doğa koruma ekipleri sahip çıktı

ERZURUM (AA) - Erzurum'un İspir ilçesindeki dağlık arazide, açlıktan bitkin halde bulunan anne köpek ile 8 yavrusu, doğa koruma ve belediye ekiplerinin desteğiyle yuvaya kavuşturuldu.

İlçenin Dallıkavak Geçidi kırsalındaki dağlık arazide, gece saatlerinde bir kulübede anne köpek ile 8 yavrusunu açlıktan bitkin halde gören hayvanseverler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum Bölge Müdürlüğüne bildirdi.

İhbar üzerine belediyenin barınak görevlileri ile harekete geçerek bölgeye giden av koruma ekipleri, uzun uğraşlar sonucu kırsaldaki kulübede yer alan anne köpek ve yavrularını buldu.

Bitkin ve aç halde buldukları 8 yavrusuyla anne köpeğin karının doyurarak bakımlarını yapan av koruma ekipleri ile belediye görevlileri daha sonra köpekleri il merkezine getirdi.

Anne köpek ve yavruları, daha sonra Erzurum Büyükşehir Belediyesi Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Ducato
Satılık 2013 model Fiat Ducato

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı