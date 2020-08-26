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Aktüel Erzurum'da akrabaların arazi kavgasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Aktüel

Erzurum'da akrabaların arazi kavgasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Olaya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-26 23:02:57 -
Erzurum'da akrabaların arazi kavgasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Horasan ilçesinde, akraba olan iki aile arasında arazi anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Mollaahmet Mahallesi'nde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda Burhan, Nurettin, Nizamettin, Turan, Necdet, Kıyasettin ve Meşure K. yaralandı.

Horasan Devlet Hastanesine kaldırılan Burhan (31) ve Nurettin K. (41) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Erzurum'daki çeşitli hastanelere sevk edilen diğer yaralılardan Nizamettin ve Turan K'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olaya ilişkin Abdullah, Recep, Saim, Emrah ve Sulhattin K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Polis ve jandarma ekipleri, söz konusu mahallede ve yaralıların kaldırıldığı hastanelerin önünde güvenlik önlemi aldı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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