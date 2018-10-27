Erzurum'da aileleri tedirgin eden kayalar parçalandı

AFAD ekipleri, Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı bazı mahalle ve köylerdeki dağlık alanlarda düşme olasılığı bulunan kaya parçalarını tek tek belirledi. Ekipler, kişisel iş güvenliğinin yanında, patlama sırasında kaya parçalarının çevreye zarar vermemesi için kayaları çelik ağlarla sardı, ön tarafa da hendekler açtı. Ekipler daha sonra dev kaya parçalarını özel patlayıcılarla parçaladı.

Metrelerce yüksekten düşme sonucu yerleşim alanlarında can ve mal kaybına neden olan kayaların ıslahı konusunda çalışılmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden AFAD İl Müdürlüğü Selahattin Karslı, bugüne kadar binlerce ton kayanın parçalandığını belirtti. Karslı, "Müdürlüğümüze bağlı Planlama ve Zarar Azaltma Şubesi tarafından 2018 yılı içinde 3 ilçede çalışma başlatıldı. Narman ilçesi Alabalık Mahallesi ve Horasan ilçesi Yarboğaz Mahallesi'nde yapılan çalışmalar başarılı bir şekilde sonlandırılırken, Tortum ilçesinin bazı bölgelerindeki çalışmalar devam etmektedir. Kayalar, özel yapılan patlayıcılar tarafından kırılarak bölgeden taşınıyor. Hedefimiz insan hayatını tehdit eden bir tek kaya parçası bırakmamak" diye konuştu.

Artık köylerinde huzur içinde oturduklarını söyleyerek AFAD ekiplerine teşekkür eden vatandaşlar ise "Dağın yamacında kurulu olan evlerimizde huzursuzduk. Aşıra yağışlar, heyelan veya küçük yer sarsıntılarında yerinden oynayan kayalar, hayatımızı tehdit ediyordu. AFAD ekipleri başımıza bela olan bu kayalardan bizi kurtardı. Artık geceleri herkes gibi huzur içinde uyuyoruz" diye konuştu.