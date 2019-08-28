Erzurum’da 7 ayda 94 şirket kuruldu

TOBB 2019 Ocak-Temmuz dönemi birikimli kurulan ve kapanan şirket verilerini paylaştı. Erzurum’da yılın 7 ayında kurulan şirket sayısı bölge toplamında yüzde, 9.25, ülke toplamında ise yüzde 0,19’luk oran gösterdi.

ERZURUM OCAK-TEMMUZ 2019 VERİLERİ

TOBB Birikimli kurulan ve kapanan şirket verileri Erzurum sonuçlarına göre, ilde 2019 yılının yedi ayında 94 şirket, 4 kooperatif ve 32 de gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. 2019’un 7 ayında 18 şirket, 5 kooperatif tasfiye işlemi görürken, 21 şirket, 4 kooperatif ve 33 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyetini durdurdu.

ŞİRKET KURULUMU BÖLGESEL VERİLER VE ERZURUM

TOBB verilerine göre 7 ayda Erzurum’da 94, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 143, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 264 ve Doğu Anadolu Bölgesinde ise bin 16 şirket kurulumu gerçekleşti. 7 aylık bazda Erzurum’un kurulan şirket sayısı KUDAKA toplamında yüzde 65,73, Kuzeydoğu Anadolu’da yüzde 35,60 ve Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 9,25’lik pay edindi.

KURULAN KÜÇÜK İŞLETMELER BÖLGESEL SONUÇLAR VE ERZURUM

Ocak - Temmuz 2019 döneminde Erzurum’da 32, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 77, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 193 ve Doğu Anadolu Bölgesinde ise 591 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Erzurum’un kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı KUDAKA bölgesinde yüzde 41,55, Kuzeydoğu Anadolu’da yüzde 16.58 ve Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 5,41’lik pay gösterdi.

KUDAKA BÖLGESİ BİRİKİMLİ VERİLER

2019’un Ocak - Temmuz ayları arasında KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde,143 şirket, 6 kooperatif ve 77 de gerçek kişi ticari işletmesi kurulumu gerçekleştirildi. 2019’un 7 ayı toplamında bölgede 29 şirket, 8 kooperatif tasfiye işlemi gördü. KUDAKA Bölgesinde 27 şirket, 6 kooperatif ve 96 gerçek kişi ticari işletmesi ekonomik faaliyetine son verdi.

KUZEYDOĞU ANADOLU BİRİKİMLİ VERİLER

Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır illerinin yer aldığı Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde, dönemde 264 şirket, 6 kooperatif ve 193 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Bölgede 46 şirket, 8 kooperatif tasfiye edildi. Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde 36 şirket, 11 kooperatif ve 163 gerçek kişi ticari işletmesi ekonomik faaliyetini sonlandırdı.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ BİRİKİMLİ VERİLER

TOBB Kurulan ve kapanan şirket verilerine göre bu yılın 7 ayında Doğu Anadolu Bölgesinde bin 16 şirket, 23kooperatif ve 591 de gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. 2019’un ocak-temmuz ayları toplamında 162 şirket, 22 kooperatif tasfiye işlemi gördü. Bölgede 144 şirket, 35 kooperatif ve 475gerçek kişi ticari işletmesi faaliyetini durdurdu.

BÖLGE İLLERİ ŞİRKET KURULUM DAĞILIMI

Doğu Anadolu Bölgesinde en yüksek sayıda şirket kurulumunun kaydedildiği il Malatya oldu. Dönemde Malatya’da 202, Van’da 196, Elazığ’da 139, Erzurum’da 94, Bitlis’te 75, Muş ve Ağrı’da 50, Bingöl’de 48, Erzincan’da 42, Hakkari’de 35, Iğdır’da 33, Kars’ta 30, Tunceli’de 14, Ardahan’da 8 şirket kuruldu.

BÖLGE İLLERİ KÜÇÜK İŞLETME KURULUM DAĞILIMI

Doğu Anadolu Bölgesinde en yüksek sayıda gerçek kişi ticari işletmesi kurulumunun kaydedildiği il 130 işletmeyle Van oldu. Dönemde Ağrı’da 40, Bingöl’de 15, Bitlis’te 28, Elazığ’da 69, Erzincan’da 41, Erzurum’da 32, Hakkari’de 35, Kars’ta 19, Malatya’da 95, Muş’ta 19, Tunceli’de 11, Van’da 130, Ardahan’da 7, Iğdır’da ise 50 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu.

EN FAZLA SAYIDA ŞİRKET KURULUMUNUN KAYDEDİLDİĞİ İLLER

Erzurum 7 ayda kurulan 94 şirket sayısıyla Türkiye illeri kurulan şirket sayısı yüksekliği bakımından 46’ıncı sırayı aldı. Ülkede en çok sayıda şirket kurulumunun kaydedildiği iller; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Gaziantep, Mersin, Kocaeli, Konya, Adana,,Muğla, Kayseri, Hatay, Diyarbakır, Ş.Urfa, Denizli, Samsun, Sakarya, Tekirdağ, Manisa, Eskişehir, Aydın, Balıkesir, K.Maraş, Mardin, Trabzon, Malatya, Van, Yalova, Nevşehir, Batman, Çanakkale, Çorum, Düzce, Afyon, Elazığ, Sivas, Isparta, Aksaray, Ordu, Bolu, Uşak, Adıyaman, Burdur, Edirne, Erzurum olarak sıralandı.

KURULAN ŞİRKET SAYISIARTTI

Türkiye’de kurulan şirketlerin sayısı 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 57 oranında arttı.

TOBBTEMMUZ AYI VERİLERİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2019 Temmuz ayına ait kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 2019 Temmuz döneminde bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 57,00 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 70,85 kurulan kooperatif sayısı yüzde 82,46 oranında arttı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 56,07 kapanan kooperatif sayısında yüzde 141,03 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 86,54 artış oldu.

KOOPERATİFLER

Kapanan kooperatif sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,48 oranında azaldı. 2019 yılı Temmuz ayında, 2018 yılı Temmuz ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 5,88 kurulan kooperatif sayısı yüzde 40,54 oranında artmış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 10,59 oranında azaldı.

DÖNEMSEL DEĞİŞİM

2019 yılının ilk yedi ayında kapanan kooperatif sayısı, 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 14,31 oranında azaldı. 2019 yılının ilk yedi ayında 2018 yılının aynı dönemine göre kapanan şirket sayısı yüzde 4,79 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 5,62 oranında artmış olup kapanan kooperatif sayısında yüzde 14,31 oranında azalış gözlendi. Tüm illerde şirket veya kooperatif kuruluşu gerçekleşti

ŞİRKET NİTELİKLERİ

2019 yılı Temmuz ayında kurulan toplam 7 bin 301 şirket ve kooperatifin yüzde 86,00’ı limited şirket, yüzde 12,57’si anonim şirket, yüzde 1,42’si ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 41,43’ü İstanbul, yüzde 9,97’si Ankara, yüzde 5,25’i İzmir’de kuruldu. Bu ay tüm illerde şirket veya kooperatif kuruluşu gerçekleşti.

SERMAYE

2019 Temmuz ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 132,27 oranında arttı. 2019 yılında toplam 47 bin 819 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 40 bin 873 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 72,47’sini, 6 bin 289 anonim şirket ise yüzde 27,52’sini oluşturdu. Temmuz ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Haziran ayına göre yüzde 132,27 oranında arttı.

2019 Temmuz ayında şirket ve kooperatiflerin 2 bin 635’i ticaret, bin 62’si imalat ve 638’i inşaat sektöründe kuruldu. 2019 Temmuz ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 792’si toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 270’i imalat, 260’ı inşaat sektöründe oldu.

KAPANAN ŞİRKETLERİN NİTELİKLERİ

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 399’u toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 221’i inşaat, 111’i imalat sektöründe görüldü. Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 735’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 379’u inşaat, 153’ü imalat sektöründe oldu.

KURULAN KOOPERATİFLERİN NİTELİKLERİ

2019 Temmuz ayında kurulan 104 kooperatifin 45’i konut yapı kooperatifi.

2019 Temmuz ayında kurulan 104 kooperatifin 45’i konut yapı kooperatifi, 18’er adet olmak üzere tarımsal kalkınma kooperatifi ve işletme kooperatifi 6’sı ise motorlu taşıyıcılar kooperatifi olarak kuruldu. 2019 yılında kurulan 646 kooperatifin 258’i konut yapı kooperatifi, 102’si tarımsal kalkınma kooperatifi, 81’i işletme kooperatifi olarak kuruldu.