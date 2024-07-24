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Yerel Erzurum’da 6 ayda patent rekoru
Yerel

Erzurum’da 6 ayda patent rekoru

Yeniakit Publisher
2024-07-24 09:32:00 -
Erzurum’da 6 ayda patent rekoru

TÜRKPATENT Haziran ayı iler marka başvuru dağılımını paylaştı. Erzurum’dan Haziran ayında 28, bu yılın ilk 6 ayında ise 178 marka başvurusunun yapıldığı bildirildi. Erzurum marka başvuru sayısı yüksekliği bazında ülke illeri sıralamasında 41, Bölge illeri sıralamasında ise Malatya, Elazığ’ın ardından 3’üncü sırayı aldı.

Erzurum’dan Haziran ayında gerçekleştirilen marka başvuru sayısı Nisan ayına göre yüzde 37 oranında geriledi. TÜRKPATENT verilerine göre Erzurum’da Ocak ayında 23, Şubat ayında 28, Mart ayında 34, Nisan ayında 20, Mayıs ayında 45, Haziran’da 28 marka başvurusu kaydedildi.

Haziran Ayı Verileri

Verilere göre Haziran ayında Erzurum’dan 28, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 44, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi illerinden 66, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 161, ülkeden ise 9 bin 370 marka başvurusu yapıldı.

Erzurum’un Haziran Ayı Payı

DOSİAD araştırma Merkezince veriler üzerinden yapılan hesaplamalara göre, İlin Haziran ayı başvuru sayısı KUDAKA Bölgesinde yüzde 63,6, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 42,4, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 17,3’lük pay edindi.

6 Aylık Bölgesel Başvuru Verileri

Bu yılın Ocak - Haziran ayları düzeyinde Erzurum’dan 178, KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında 269, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında 386, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında bin 196, Türkiye toplamında ise 74 bin 368 marka başvurusu gerçekleşti.

Erzurum’un 6 Aylık Marka Başvuru Payı

TÜRKPATENT verileri üzerinden DOSİAD tarafından yapılan hesaplamalara göre, İlin 6 aylık marka başvuru sayısı KUDAKA Bölgesinde yüzde 66,1, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 46,1, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 14,8, ülkede ise yüzde 0.23 oranında pay gösterdi
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Erzurum 41. Sırada

Erzurum bu yılın 5 ayında marka başvuru sayısı yüksekliği bakımından 41. sırayı aldı. Ülkede marka başvurusunun en yüksek olduğu iller; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Gaziantep, Kocaeli, Adana, Muğla, Mersin, Kayseri, Denizli, Sakarya, Eskişehir, Aydın, Samsun, Balıkesir, Tekirdağ, Manisa, Hatay, Şanlıurfa, Trabzon, Çanakkale, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Malatya, Mardin, Ordu, Afyon, Isparta, Rize, Nevşehir, Elazığ, Sivas, Aksaray, Çorum, Düzce, Kütahya, Yalova, Erzurum olarak bildirildi.

Bölge İlleri Başvuru Dağılımı

TÜRKPATENT verilerine göre, yılın 6 ayında Bölge illeri, Malatya’dan 318, Elazığ’dan 241, Van’dan 139, Erzurum’dan 178, Ağrı’dan 38, Erzincan’dan 65, Kars’tan 45, Bitlis’ten 35, Muş’tan 35, Bingöl’den 41, Iğdır’dan 20, Ardahan’dan 14, Hakkari’den 17, Tunceli’den 10 marka başvurusu kaydedildi.

 

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