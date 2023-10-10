Erzurum’da 2 bin 500 dekarda 11 bin ton lahana üretiliyor

Sebze üretiminde öne çıkan Aziziye ve Aşkale ilçeleri arasında bulunan Daphan Ovası’nda da üretilen lahana ve sebzeler, çevre illere pazarlanıyor. Yoğun tarım yapılan ve her yıl yaklaşık 2 bin ton lahana üretilen Aziziye ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi’nde yaşayan çiftçiler, mayıs ayının sonlarında ektikleri ürünlerini hasat etmeye başladı.

Baltalarla ana yapraktan çıkardıkları lahanaları traktörlere yükleyen çiftçiler, hallerdeki komisyoncular aracılığıyla mahsullerini çevre illere satıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Alparslan Kenger, “Sebze üretim alanı içerisinde Türkiye’de lahana üretiminde ilk 10’dayız. 2 bin 500 dekarda 11 bin ton lahana üretimi gerçekleştiriyoruz. 2023 yılında Bakanlığımızın destekleriyle 420 bin kök fide dağıtımı gerçekleştirildi. Etrafımızdaki 9 ili sebze anlamında besliyoruz” dedi.