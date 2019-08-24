Erzurum’a 3.6 milyarlık kamu hizmet harcaması

Erzurum bu yılın ocak-temmuz ayları toplamında kamu hizmet ve yatırım harcamaları bakımından Türkiye illeri sıralamasında 18’inci sırada yer aldı. İl sağlık harcamalarında 25, eğitim harcamalarında ise 18’inci oldu. Erzurum bölgede ise sağlık harcamalarında 3, eğitim harcamalarında 2’inci sırayı aldı.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI VERİLERİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 2019 Temmuz dönemi kamu harcamaları verilerini paylaştı. Erzurum’da kamu harcamaları toplamı içinde ilk üç sıra ekonomik iş ve hizmetler, eğitim ve sağlık olarak kaydedildi. Yılın 7 ayında Kamu harcamaları toplamında sağlık giderleri yüzde 9,06, eğitim giderleri yüzde 31,70’lik dilim oluşturdu.

ERZURUM 7 AYLIK KAMU HARCAMALARI

2019’un ocak - temmuz ayları diliminde Erzurum’da 819,9 milyon ekonomik iş ve hizmetler, 2,4 milyon TL çevre, 36,4 milyon TL toplum refah ve iskanı, 328,7 milyon TL sağlık, 122,3 milyon TL din ve kültür, 1,1 milyar TL eğitim, 119,9 milyon TL de sosyal güvenlik ve dayanışma hizmetlerinde olmak üzere toplam 3,6 milyar TL tutarında kamu harcaması gerçekleşti.

DOSİAD 2019 OCAK-TEMMUZ DÖNEMİ ANALİZİ

Erzurum’da yılın 7 ayında kişi başına 4,7 bin TL tutarında kamu harcaması yapıldı. DOSİAD analizlerinde, kişi başına düşen harcama tutarı ekonomik iş ve hizmetlerde bin 67, toplum refahı ve iskan hizmetlerinde 47,5, sağlık hizmetlerinde 428,1, din ve kültür hizmetlerinde 159,9, eğitim hizmetlerinde bin 496, sosyal güvenlik ve dayanışma hizmetlerinde 156,1 TL olarak kaydedildi.

OCAK-TEMMUZ 2019 ERZURUM’UN BÖLGESEL SAĞLIK PAYI

2019 ocak- haziran döneminde Erzurum’da 328 milyon 787 bin, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde 457 milyon 994 bin, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 790 milyon 934 bin, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde de 2 milyar 424 milyon TL tutarında sağlık hizmet harcaması gerçekleştirdi. Erzurum’un sağlık hizmetleri harcama tutarı bölge toplamında yüzde 13,56’lık oran gösterdi.

OCAK - TEMMUZ 2019 ERZURUM’UN BÖLGESEL EĞİTİM PAYI

7 ayda Erzurum’da 1 milyar 149 milyon, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde 1 milyar 593 milyon, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 2 milyar 981 milyon, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde ise 7 milyar 749 milyon TL tutarında eğitim hizmet harcaması gerçekleştirdi. Erzurum’un eğitim hizmetleri harcama tutarı bölge toplamında yüzde 14,83’lük oran edindi.

ERZURUM BÖLGEDE SAĞLIKTA3.’ÜNCÜ SIRADA

Erzurum Temmuz ayı kaydında, sağlık harcamaları tutarı bakımından bölge illeri içinde 3. sırayı aldı. Bölge illeri sağlık harcama dağılımımilyon TL cinsinden şöyle şekillendi: Elazığ 502.9, Malatya 34.4, Van 325.1, Erzurum 328,7,Ağrı 128,9, Bitlis 129,9,Muş 118,1, Bingöl 113,0, Kars 100,6, Erzincan 90,1, Hakkari 88,0, Iğdır 56,6, Tunceli 53,0, Ardahan 46,6.

ERZURUM BÖLGEDE EĞİTİMDE 2. SIRADA

Erzurum eğitim hizmet harcamaları bazında bölge illeri içinde Van’ın ardından 2’inci sırayı aldı. Dönemde Van’da 1.3 milyar, Erzurum’da 1,1 milyar, Malatya’da 1,0 milyar, Elazığ’da 759,0 milyon, Ağrı’da 587,9 milyon, Muş’ta 496,7 milyon, Bitlis’te 446,8 milyon, Kars’ta 388,5 milyon, Hakkari’de 366,8 milyon, Bingöl’de 364,2 milyon, Erzincan’da 304,2 milyon, Iğdır’da 260,5 milyon, Ardahan’da 151,1 milyon, Tunceli’de 109,4 milyon TL tutarında eğitim harcaması gerçekleşti.

KUDAKA BÖLGESİ KAMU HARCAMALARI

2019’un 7 ayında KUDAKA İstatistik Bölgesi İllerinde 863,7 milyon ekonomik iş ve hizmetler, 2,4 milyon TL çevre, 82,5 milyon TL toplum refah ve iskanı, 457,9 milyon TL sağlık, 176,6 milyon TL din ve kültür, 1,5 milyar TL eğitim, 179,8 milyon TL sosyal güvenlik ve dayanışma hizmetlerinde olmak üzere toplam 5,0 milyar TL tutarında kamu harcaması gerçekleşti.

KUZEYDOĞUANADOLU BÖLGESİ KAMU HARCAMALARI

Kuzeydoğu İstatistik Bölgesi İllerinde 1.3 milyar ekonomik iş ve hizmetler, 2,6 milyon TL çevre, 123,7 milyon TL toplum refah ve iskanı, 790,9 milyon TL sağlık, 280,2 milyon TL din ve kültür, 2,9 milyar TL eğitim, 341,7 milyon TL sosyal güvenlik ve dayanışma hizmetlerinde olmak üzere toplam 9,2 milyar TL tutarında kamu harcaması gerçekleşti.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ KAMU HARCAMALARI

Yılın 7 ayında, Doğu Anadolu Bölgesi İllerinde 2,8 milyar ekonomik iş ve hizmetler, 10,5 milyon TL çevre, 272,1 milyon TL toplum refah ve iskanı, 2,4 milyar TL sağlık, 697,3 milyon TL din ve kültür, 7,7 milyar TL eğitim, 916,5 milyon TL sosyal güvenlik ve dayanışma hizmetlerinde olmak üzere toplam 26,1 milyar TL tutarında kamu harcaması kaydedildi.

ERZURUM SAĞLIK HARCAMALARINDA 26. SIRADA

Erzurum Türkiye illeri sağlık harcamaları yüksekliği bakımından 25’inci sırayı aldı. Sağlık harcamalarının en yüksek olduğu 25 il; İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Kayseri, Bursa, Konya, Antalya, Manisa, Eskişehir, Diyarbakır, Elazığ, Urfa, Samsun, Isparta, Gaziantep, Kocaeli, Balıkesir, Hatay, Aydın, Trabzon, Malatya, K.Maraş ve Erzurum olarak kaydedildi.

ERZURUM EĞİTİM HARCAMALARINDA 18. SIRADA

Erzurum eğitim harcamaları yüksekliği bakımından Türkiye illeri sıralamasında 18’inci oldu. Temmuz ayı bazında eğitim harcamalarının en yüksek olduğu 20 il, İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Bursa, Adana, Antalya, Gaziantep, Urfa, Diyarbakır, Mersin, Kocaeli, Hatay, Samsun, Kayseri, Van, Manisa, Erzurum, Kahramanmaraş ve Eskişehir olarak aktarıldı.