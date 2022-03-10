Erzurum yarın okullar tatil mi? Erzurum hangi ilçelerde okullar tatil 11 Mart:
Erzurum valilik okul açıklaması! Erzurum’da olumsuz hava koşulları sebebiyle okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Konu hakkında valilikten açıklama yapıldı. Peki, Erzurum hangi ilçelerde okullar tatil?
Erzurum’da yoğun kar yağışı sebebiyle bazı ilçelerde eğitime ara verilmesine karar verildi. Peki, hangi ilçelerde okullar tatil?
Erzurum yarın okullar tatil mi? Erzurum hangi ilçelerde okullar tatil 11 Mart:
Erzurum Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Olumsuz hava koşulları nedeniyle 11.03.2022 Cuma günü Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerimizde kamu ve özel okulların tamamında eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır” denildi.