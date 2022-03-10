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Eğitim Erzurum yarın okullar tatil mi? Erzurum hangi ilçelerde okullar tatil 11 Mart:
Eğitim

Erzurum yarın okullar tatil mi? Erzurum hangi ilçelerde okullar tatil 11 Mart:

Erzurum valilik okul açıklaması! Erzurum’da olumsuz hava koşulları sebebiyle okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Konu hakkında valilikten açıklama yapıldı. Peki, Erzurum hangi ilçelerde okullar tatil?

Yeniakit Publisher
2022-03-10 18:23:00 -
Erzurum yarın okullar tatil mi? Erzurum hangi ilçelerde okullar tatil 11 Mart:

Erzurum’da yoğun kar yağışı sebebiyle bazı ilçelerde eğitime ara verilmesine karar verildi. Peki, hangi ilçelerde okullar tatil?

Erzurum yarın okullar tatil mi? Erzurum hangi ilçelerde okullar tatil 11 Mart:

Erzurum Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Olumsuz hava koşulları nedeniyle 11.03.2022 Cuma günü Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerimizde kamu ve özel okulların tamamında eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır” denildi.

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