  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Erzurum ve Kars’ta lapa lapa kar yağdı

Yeniakit Publisher
2020-05-09 15:18:47 -
Erzurum ve Kars’ta lapa lapa kar yağdı

ERZURUM/KARS (AA) - Erzurum ve Kars’ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Erzurum’da sanağın ardınan başlayan kar yağışı, kısa sürede il merkezini beyaza bürüdü.

Bina çatıları, ağaçlar ve araçların karla kaplandığı kentte yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

Sürücüler de kar nedeniyle kayganlaşan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Kars’ın Sarıkamış ilçesi de kar yağışıyla beyaza büründü.

İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki 2 bin 368 rakımlı Handere Geçidi’nde sürücüler araçlarıyla güçlükle ilerleyebildi.

Esat Şahin, Sarıkamış’a her zaman karın yakıştığını belirterek, "Burası Sarıkamış, kar ve kış uzun olur. Mayıs ayında da çok kar yağar, her zaman böyledir buralar. "dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı