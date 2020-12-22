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Ekonomi Erzurum Ticaret Borsası
Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

Büyükbaş hayvan etinin kilogramı 50 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-12-22 17:24:16 -
Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 50 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg50,0050,0050,00HTS
Kaşar peynirKg26,8532,0631,69HTS
Civil peynirKg17,0017,0017,00HTS
Yağlı peynirKg14,8117,0016,50HTS

HTS: Hazır Tüccar Satış

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