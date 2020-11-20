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Ekonomi Erzurum Ticaret Borsası
Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

Büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 37,37 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-11-20 16:18:41 -
Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 37,37 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg29,0048,0037,37HTS
Kaşar peyniriKg35,0035,0035,00HTS
Kuru soğanKg1,752,401,76HTS
PatatesKg1,752,301,76HTS

HTS: Hazır Tüccar Satış

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