Erzurum Ticaret Borsası
Büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 37,37 liradan işlem gördü
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 37,37 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|29,00
|48,00
|37,37
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|35,00
|35,00
|35,00
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|1,75
|2,40
|1,76
|HTS
|Patates
|Kg
|1,75
|2,30
|1,76
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış