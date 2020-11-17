Erzurum Ticaret Borsası
Büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 34,85 liradan işlem gördü
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 34,85 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|24,75
|48,25
|34,85
|HTS
|Makarna
|Kg
|5,25
|5,25
|5,25
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|2,50
|2,50
|2,50
|HTS
|Patates
|Kg
|2,50
|2,50
|2,50
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış