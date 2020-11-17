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Ekonomi Erzurum Ticaret Borsası
Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

Büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 34,85 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-11-17 16:28:58 -
Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 34,85 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg24,7548,2534,85HTS
MakarnaKg5,255,255,25HTS
Kuru soğanKg2,502,502,50HTS
PatatesKg2,502,502,50HTS

HTS: Hazır Tüccar Satış

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