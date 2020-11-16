Erzurum Ticaret Borsası
Büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 49,09 liradan işlem gördü
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 49,09 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|Kg
|47,00
|52,00
|49,09
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|25,00
|25,00
|25,00
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|30,00
|30,00
|30,00
|HTS
|Pirinç
|Kg
|8,00
|8,80
|8,77
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış