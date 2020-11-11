Erzurum Ticaret Borsası
Büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 35,32 liradan işlem gördü
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 35,32 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Büyükbaş et
|Kg
|34,00
|35,75
|35,32
|HTS
|Civil peynir
|Kg
|16,50
|23,00
|22,26
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|30,55
|30,55
|30,55
|HTS
|Patates
|Kg
|2,70
|2,70
|2,70
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış