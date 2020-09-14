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Ekonomi Erzurum Ticaret Borsası
Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

Tereyağının kilogramı ortalama 40 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-09-14 16:26:47 -
Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 40 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKg35,0048,0040,00HTS
Kaşar peyniriKg30,0035,3633,59HTS
Lor peyniriKg10,0010,0010,00HTS
Yağlı peynirKg17,0024,0021,77 HTS

HTS: Hazır Tüccar Satış

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