Erzurum Ticaret Borsası
Büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 50,17 liradan işlem gördü
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 50,17 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Büyükbaş et
|Kg
|47,00
|54,00
|50,17
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|45,08
|45,08
|45,08
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|22,00
|22,00
|22,00
|HTS
|Tereyağı
|Kg
|46,00
|46,00
|46,00
|HTS
|Patates
|Kg
|2,50
|2,50
|2,50
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış