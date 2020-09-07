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Ekonomi Erzurum Ticaret Borsası
Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

Büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 50,17 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-09-07 16:45:58 -
Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 50,17 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Büyükbaş etKg47,0054,0050,17HTS
Kaşar peyniriKg45,0845,0845,08HTS
Yağlı peynirKg 22,00 22,00 22,00 HTS
TereyağıKg46,0046,00 46,00 HTS
PatatesKg2,502,50 2,50 HTS

HTS: Hazır Tüccar Satış

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