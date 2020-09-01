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Ekonomi Erzurum Ticaret Borsası
Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

Büyükbaş hayvan etinin kilogramı 29 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-09-01 15:58:17 -
Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 29 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaş Kg29,0029,0029,00HMS
Kaşar peynirKg30,0030,00 30,00HTS
Bal süzmeKg20,0020,0020,00HMS
Yağlı peynirKg17,0017,5017,41HTS

HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

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