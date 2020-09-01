Erzurum Ticaret Borsası
Büyükbaş hayvan etinin kilogramı 29 liradan işlem gördü
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 29 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|29,00
|29,00
|29,00
|HMS
|Kaşar peynir
|Kg
|30,00
|30,00
|30,00
|HTS
|Bal süzme
|Kg
|20,00
|20,00
|20,00
|HMS
|Yağlı peynir
|Kg
|17,00
|17,50
|17,41
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış