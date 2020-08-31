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Ekonomi Erzurum Ticaret Borsası
Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

Borsada büyükbaş hayvan etinin kilogramı 35 liradan satıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-31 16:41:56 -
Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 35 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaş Kg35,0035,0035,00HTS
Civil peyniriKg15,0019,0015,55HTS
PatatesKg2,202,202,20HTS
Kuru soğanKg2,002,202,10HTS

HTS: Hazır Tüccar Satış

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