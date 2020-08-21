  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Erzurum Ticaret Borsası
Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

Büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 30,76 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-08-21 17:41:14 -
Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 30,76 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaş Kg26,0037,0030,76HMS
Kaşar peyniriKg39,0039,00 39,00HTS
PatatesKg1,152,701,32HTS
Yağlı peynirKg17,0035,5019,35HTS

HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mete Yarar’dan krizin yaşandığı bölgeye ilişkin çarpıcı açıklama! ‘Türkiye şu an orada hazırlık safhasında’
Gündem

Mete Yarar’dan krizin yaşandığı bölgeye ilişkin çarpıcı açıklama! ‘Türkiye şu an orada hazırlık safhasında’

Libya’daki durumu değerlendiren Güvenlik Danışmanı ve Yazar Mete Yarar, ‘Türkiye şu anda orada hazırlık ve lojistik safhasında. Bugün sessiz..
Emekli Tuğamiral Türker Ertürk: Doğu Akdeniz'de geri adım atalım
Gündem

Emekli Tuğamiral Türker Ertürk: Doğu Akdeniz'de geri adım atalım

Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi desteklemesi gereken emekli Tuğamiral Türker Ertürk, Türkiye'nin geri adım atması gerektiğini belirtip, haydutlar..
Yunan profesörden ülkeyi sallayan Türkiye çıkışı
Dünya

Yunan profesörden ülkeyi sallayan Türkiye çıkışı

Yunan Uluslararası Hukuk Profesörü Aleksis İraklidis, son dönemde gerilim yaşanan Ege ve Doğu Akdeniz konularında Türkiye'nin haklı olduğunu..
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı