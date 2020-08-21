Erzurum Ticaret Borsası
Büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 30,76 liradan işlem gördü
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 30,76 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|26,00
|37,00
|30,76
|HMS
|Kaşar peyniri
|Kg
|39,00
|39,00
|39,00
|HTS
|Patates
|Kg
|1,15
|2,70
|1,32
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|17,00
|35,50
|19,35
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış