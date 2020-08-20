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Ekonomi Erzurum Ticaret Borsası
Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

Kavurmanın kilogramı 77 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-08-20 14:58:51 -
Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kavurmanın kilogramı 77 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaş Kg35,0047,0040,59HTS
Tavuk eti Kg12,0012,00 12,00 HTS
KavurmaKg77,0077,0077,00ESKS
SosisKg49,0049,00 49,00 ESKS

HTS: Hazır Tüccar Satış

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış



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