Erzurum Ticaret Borsası
Kavurmanın kilogramı 77 liradan işlem gördü
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kavurmanın kilogramı 77 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|35,00
|47,00
|40,59
|HTS
|Tavuk eti
|Kg
|12,00
|12,00
|12,00
|HTS
|Kavurma
|Kg
|77,00
|77,00
|77,00
|ESKS
|Sosis
|Kg
|49,00
|49,00
|49,00
|ESKS
HTS: Hazır Tüccar Satış
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış