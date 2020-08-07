Erzurum Ticaret Borsası
Tulum peynirinin kilogramı 30 liradan işlem gördü
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tulum peynirinin kilogramı 30 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tulum peyniri
|Kg
|30,00
|30,00
|30,00
|HTS
|Buğday unu
|Kg
|3,30
|3,30
|3,30
|HTS
|Kırmızı mercimek
|Kg
|9,00
|9,00
|9,00
|HTS
|İnek sütü
|Kg
|2,00
|2,37
|2,19
|HMS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satış