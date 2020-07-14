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Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

Tereyağın kilogramı ortalama 41,41 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-07-14 16:22:57 -
Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 41,41 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Tereyağı KG35,0042,01 41,41 HTS
Civil PeyniriKG23,1525,72
23,03HTS
Kaşar PeyniriKG22,9232,0026,54HTS
İnek SütüKG2,00
2,00 2,00 HMS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satış

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