Erzurum Ticaret Borsası
Büyükbaş etin kilogramı ortalama 33,37 liradan işlem gördü
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 33,37 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|30,00
|37,00
|33,37
|HMS
|Et Küçükbaş
|KG
|32,00
|32,00
|32,00
|HTS
|Tavuk Eti
|KG
|8,50
|16,50
|12,69
|HTS
|Patates
|KG
|0,75
|2,10
|1,41
|HMS
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış