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Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

Büyükbaş etin kilogramı ortalama 33,37 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-06-23 16:16:11 -
Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 33,37 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et Büyükbaş KG30,0037,0033,37HMS
Et Küçükbaş KG32,0032,00
32,00 HTS
Tavuk EtiKG8,5016,50 12,69 HTS
PatatesKG0,75
2,10 1,41HMS

HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

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