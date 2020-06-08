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Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

Büyükbaş etin kilogramı ortalama 42,13 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-06-08 16:50:58 -
Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 42,13 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaş KG40,0045,0042,13HTS
Tavuk etiKG7,5021,00
17,71 HTS
ArpaKG1,281,28 1,28 HTS
İnek sütüKG1,90
2,10 1.95HMS

HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış



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