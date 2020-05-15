Erzurum Ticaret Borsası
Büyükbaş hayvan etinin kilogramı 26 liradan satıldı
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 26 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|26,00
|26,00
|26,00
|HTS
|Lor Peynir
|KG
|9,00
|9,00
|9,00
|HTS
|Patates
|KG
|1,95
|1,95
|1,95
|HTS
|Kuru Soğan
|KG
|2,00
|2,00
|2,00
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı