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Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

Büyükbaş hayvan etinin kilogramı 26 liradan satıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-15 21:14:37 -
Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 26 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et Büyükbaş KG26,0026,0026,00HTS
Lor PeynirKG9,009,009,00HTS
PatatesKG1,951,95 1,95 HTS
Kuru SoğanKG2,002,00 2,00 HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı



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