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Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

Borsada, lor peynirin kilogramı ortalama 13,89 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-08-17 17:37:09 -
Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) lor peynirin kilogramı 13,89 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Lor PeyniriKG 13,8913,89 13,89 HTS
Kuru FasulyeKG10,0010,0010,00HTS
Kaşar PeyniriKG 30,00 30,00 30,00 HTS
Civil PeyniriKG 19,29 21,22 20,38 HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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