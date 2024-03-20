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Gündem Erzurum Sivil Toplum Platformu Gazze için iftar düzenledi: Menüde; 1 dilim ekmek, zeytin, hurma ve su yer aldı... Ulu Cami’de sessiz iftar
Gündem

Erzurum Sivil Toplum Platformu Gazze için iftar düzenledi: Menüde; 1 dilim ekmek, zeytin, hurma ve su yer aldı... Ulu Cami’de sessiz iftar

Yeniakit Publisher
2024-03-20 17:52:00 -
Erzurum Sivil Toplum Platformu Gazze için iftar düzenledi: Menüde; 1 dilim ekmek, zeytin, hurma ve su yer aldı... Ulu Cami’de sessiz iftar

Katılımcılara dağıtılan iftar menüsünde; Bir dilim ekmek, zeytin, hurma ve su yer aldı. İftardan sonra ise Filistin ve Gazze halkı için dualar edildi.

 


Erzurum Sivil Toplum Platformu, Gazze ve Filistin için Ulu Camide Ümmet Sofrası adıyla sessiz bir iftar düzenledi.
İdrak etmekte olduğumuz Ramazan Ayı’nın ilk 10 günü geride kalırken, Gazze’deki İsrail zulmüne dikkat çekmek için Ulu Cami’de buluşan Erzurumlular toplu bir iftar yaptı. Ümmet Sofrasında iftardan önce okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ile oruçlar açıldı.
Katılımcılara dağıtılan iftar menüsünde; Bir dilim ekmek, zeytin, hurma ve su yer aldı. İftardan sonra ise Filistin ve Gazze halkı için dualar edildi.
Erzurum Sivil Toplum Platformu tarafından organize edilen sessiz iftar’a AK Parti İl Başkanı Av.İbrahim Küçükoğlu, Yakutiye İlçe Belediye Başkanı Dr.Mahmut Uçar, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Engin ESTP Başkanı Abdullah Mustafa Güvenli, STK Temsilcileri, öğrenciler ve bir gurup vatandaş katıldı.

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