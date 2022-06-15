Erzurum Şenkaya TOKİ kura sonuçları isim listesi!
Erzurum Şenkaya konut kura sonuçları başvuru yapan hak sahipleri tarafından merak ediliyor. Palandöken TOKİ 2+1 60 konut ve 3+1 32 konutlar için hak sahipleri çekilen koru ile belli oldu. TOKİ Şenkaya kura çekiliş sonuçları isim listesi başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor.
TOKİ vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ediyor. Noter huzurunda çekilen Erzurum Şenkaya konutlarında hak sahipleri belirlendi.
Erzurum Şenkaya TOKİ kura sonuçları isim listesi!
Esma Örnek
Volkan Göztepe
Orhan Erdoğmuş
Demek Yıldız
Zebo Yıldız
Ayhan Dilmaç
Zarif Gürcan
Haşim İlhan
Volkan İlhan
Sema Yıldırım
Vehbi Şahin
Cemil Ayyıldız
Turgut İlhan
Yunus İgrek
Nazlıhan Şahin
Erkan Yiğit
Alper Yalçın
Hakan Karabulut
Cahit Algen
Gülçiçek Gözütok
Burhan Temel
BurhanKaraman
Barış Demirtaş
Şahabettin Güneş
Esra Şener
Kemal Osmangil
Ayhan Boztepe
Etem Kaya
Ali Güngör
Timur Ertan
ElmasBoztepe
Binali Şakar
Turgut Soylu
Fehmi İlhan
Arzu Göztepe
Sinan Şara
Semra Yalçın
Emrah Gök
Birkan Ceylan
Ayson Özder
Recai Balcı
Türkan İlhan
Suna Gül
Kemal Şakar
Bayram Kaymak
Erol Gedik
TOKİ'den ev kazanan bazı hak sahipleridir. TOKİ kura sonuçları TOKİ sitesi üzerinden ve devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın