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Ekonomi Erzurum Şenkaya TOKİ kura sonuçları isim listesi!
Ekonomi

Erzurum Şenkaya TOKİ kura sonuçları isim listesi!

Erzurum Şenkaya konut kura sonuçları başvuru yapan hak sahipleri tarafından merak ediliyor. Palandöken TOKİ 2+1 60 konut ve 3+1 32 konutlar için hak sahipleri çekilen koru ile belli oldu. TOKİ Şenkaya kura çekiliş sonuçları isim listesi başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-15 11:02:00 - 2022-06-15 11:09:42
Erzurum Şenkaya TOKİ kura sonuçları isim listesi!

TOKİ vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ediyor. Noter huzurunda çekilen Erzurum Şenkaya konutlarında hak sahipleri belirlendi.

Erzurum Şenkaya TOKİ kura sonuçları isim listesi!

Esma Örnek

Volkan Göztepe

Orhan Erdoğmuş

Demek Yıldız

Zebo Yıldız

Ayhan Dilmaç

Zarif Gürcan

Haşim İlhan

Volkan İlhan

Sema Yıldırım

Vehbi Şahin

Cemil Ayyıldız

Turgut İlhan

Yunus İgrek

Nazlıhan Şahin

Erkan Yiğit

Alper Yalçın

Hakan Karabulut

Cahit Algen

Gülçiçek Gözütok

 

Burhan Temel

BurhanKaraman
Barış Demirtaş

Şahabettin Güneş

Esra Şener

Kemal Osmangil

Ayhan Boztepe

Etem Kaya

Ali Güngör

Timur Ertan

ElmasBoztepe

Binali Şakar

 Turgut Soylu

Fehmi İlhan

Arzu Göztepe

Sinan Şara

Semra Yalçın

Emrah Gök

Birkan Ceylan

Ayson Özder

Recai Balcı

Türkan İlhan

Suna Gül

Kemal Şakar

Bayram Kaymak

Erol Gedik

TOKİ'den ev kazanan bazı hak sahipleridir. TOKİ kura sonuçları TOKİ sitesi üzerinden ve devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın

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