Erzurum mitinginde taş atan o kişi bakın kim çıktı?
Havuzbaşı Kent Meydanı’nda otobüsün üzerinden konuşan İmamoğlu’nun taraftarları ile orada bulunan bir grup arasında taşlı kavga çıktı. Taşlar İmamoğlu’nun bulunduğu otobüse de isabet etti. O taş atanlardan biri bakın kim çıktı?
Yeni Şafak’ın haberine göre taş atanlardan biri istihbaratta görevli Uzman Çavuş Muhammet Akif K. çıktı. Akif K. FETÖ’den işlem görmüş. FETÖ’den işlem gören birinin askerî istihbaratta ne işi var?
HALA İSTİHBARATTA GÖREVLİ
FETÖ’den işlem gören Muhammet Akif K.,’nın hala aktif olarak görevde olduğu öğrenildi. K.’nın FETÖ’den işlem görmesine rağmen pasif bir birime alınmayıp hala en kritik birim olan istihbaratta bulunması ise durumun vehametini bir kez daha göstermiş oldu. Dün sabah saatlerinde gözaltına alınan K. polis ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
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