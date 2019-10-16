Erzurum merkezli uyuşturucu operasyonu! 6 gözaltı Gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Erzurum merkezli 2 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince önceki gün "torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik Erzurum ve Antalya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılar M.O, S.Ö, A.G, T.T, S.T. ve E.K, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen M.O, S.Ö, A.G. ve T.T. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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