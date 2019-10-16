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Erzurum merkezli uyuşturucu operasyonu! 6 gözaltı

Gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

16 Ekim 2019 Çarşamba 10:26
Erzurum merkezli uyuşturucu operasyonu! 6 gözaltı

Erzurum merkezli 2 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince önceki gün "torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik Erzurum ve Antalya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar M.O, S.Ö, A.G, T.T, S.T. ve E.K, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen M.O, S.Ö, A.G. ve T.T. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 10:26
  1. Antalya
  2. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı
  3. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri
  4. Sulh Ceza Hakimliği

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