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Aktüel Erzurum merkezli 3 ilde sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Aktüel

Erzurum merkezli 3 ilde sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-12-08 16:32:59 -
Erzurum merkezli 3 ilde sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

ERZURUM (AA) - Erzurum merkezli 3 ilde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sokakta uyuşturucu satanların yakalanması amacıyla Erzurum'un yanı sıra İstanbul ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Erzurum'da 6, İzmir'de 2 ve İstanbul'da 1 kişi gözaltına alındı.


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