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Ekonomi Erzurum Köprüköy Belediyesi memur alacak
Ekonomi

Erzurum Köprüköy Belediyesi memur alacak

Köprüköy Belediye Başkanlığı, bünyesinde istihdam etmek üzere unvanı, sınıfı, derecesi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla 9 memur alacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 13:42:00 -
Erzurum Köprüköy Belediyesi memur alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre adaylar, sözlü sınava katılabilmek için:

a) Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 20/05/2021-24/05/2021 tarihleri arasında (mesai saatleri arasında) müracaatlarını yapabilecekler.

b) Adaylar başvurularını elektronik ortamda [email protected] adresine, Şahsen ve İadeli taahhütlü posta yolu ile Şehitler Mahallesi Cumhuriyet Cad No:92/1 KÖPRÜKÖY / ERZURUM adresinde yapacaklar.

c) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyece değerlendirmeye alınmayacak.

d) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak.

Sözlü sınav 14/06//2021 tarihinde Şehitler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:92/1 KÖPRÜKÖY/ERZURUM adresinde yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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