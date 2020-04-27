  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Erzurum için harekete geçtiler

Tüm Dünyanın mücadele içerisinde olduğu Covid-19 sebebiyle harekete geçen Erzurum Yakutiye Halk Merkezi 10 bin tane maske üretimi yaparak tüm kamu kuruluşlarına ve vatandaşlara dağıtmaya başladı.

2020-04-27 16:58:43 -
Erzurum için harekete geçtiler

Tüm Dünyanın mücadele içerisinde olduğu Covid-19 sebebiyle harekete geçen Erzurum Yakutiye Halk Merkezi 10 bin tane maske üretimi yaparak tüm kamu kuruluşlarına ve vatandaşlara dağıtmaya başladı.


Erzurum için harekete geçtiklerini söyleyen Yakutiye Halk Eğitim Merkezi Müdürü Selahattin Genç, “Yakutiye Halk Eğitim Merkezi olarak ülkemizin içinde bulunduğu durumdan ötürü bizler de neler yapabiliriz diye düşündük ve maske üretimine geçtik.


10 bin tane maske ürettik ve bu maskeleri kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara ve vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtacağız. Maskelerin dağıtımına da başladık. Burada emeği geçen hocalarıma tek tek teşekkür ediyorum. Ayrıca bizlere bu tarz çalışmalarda destek veren Valimiz Okay Memiş’e, Kaymakamımız Mahmuthan Arslan’a Milli Eğitim Müdürümüz Salih Kaygusuz’a Yakutiye ilçe Milli Eğitim Müdürümüz Siyami Kıvanç’a çok teşekkür ediyorum. Onların destekleri sayesinde bizler daha iyi işler çıkarıyoruz.” diye konuştu.


Bu zor dönemde basın mensuplarını da unutmayan Yakutiye Halk Merkezi çalışanları, Erzurum Gazeteciler Cemiyeti adına Necdet Çakır’a teslim edilen maskeleri tüm basın mensuplarına dağıtacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsmail Türüt’ten canlı yayında olay sözler: Onlar olsa bu milletin yarısı ölmüştü
Gündem

İsmail Türüt’ten canlı yayında olay sözler: Onlar olsa bu milletin yarısı ölmüştü

Şarkıcı İsmail Türüt, Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın bulunduğu 'Sahur Vakti' programına katılıp çarpıcı açıklamalarda bulundu...
Kardashian'ın küstah paylaşımı sonrası akıllara Çavuşoğlu'nun Avrupa'ya ayar verdiği konuşma geldi
Gündem

Kardashian'ın küstah paylaşımı sonrası akıllara Çavuşoğlu'nun Avrupa'ya ayar verdiği konuşma geldi

Ahlaksız görüntüleriyle tanınan Ermeni asıllı ABD'li Kim Kardashian'ın Instagram'dan sözde Ermeni Soykırımı ile ilgili skandal bir paylaşımd..
Koronavirüs sonrası çocuklarda görüldü! Şoke eden gelişmenin ardından hastanelere
Korona Virüs

Koronavirüs sonrası çocuklarda görüldü! Şoke eden gelişmenin ardından hastanelere "hazırlıklı olun" çağrısı

Yeni tip koronavirüs salgını hızla can almaya devam ederken, İngiltere'de salgınla bağlantılı olarak çocuklar arasında yayılmaya başlayan to..
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı