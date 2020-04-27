Erzurum için harekete geçtiler

Tüm Dünyanın mücadele içerisinde olduğu Covid-19 sebebiyle harekete geçen Erzurum Yakutiye Halk Merkezi 10 bin tane maske üretimi yaparak tüm kamu kuruluşlarına ve vatandaşlara dağıtmaya başladı.

Erzurum için harekete geçtiklerini söyleyen Yakutiye Halk Eğitim Merkezi Müdürü Selahattin Genç, “Yakutiye Halk Eğitim Merkezi olarak ülkemizin içinde bulunduğu durumdan ötürü bizler de neler yapabiliriz diye düşündük ve maske üretimine geçtik.

10 bin tane maske ürettik ve bu maskeleri kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara ve vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtacağız. Maskelerin dağıtımına da başladık. Burada emeği geçen hocalarıma tek tek teşekkür ediyorum. Ayrıca bizlere bu tarz çalışmalarda destek veren Valimiz Okay Memiş’e, Kaymakamımız Mahmuthan Arslan’a Milli Eğitim Müdürümüz Salih Kaygusuz’a Yakutiye ilçe Milli Eğitim Müdürümüz Siyami Kıvanç’a çok teşekkür ediyorum. Onların destekleri sayesinde bizler daha iyi işler çıkarıyoruz.” diye konuştu.

Bu zor dönemde basın mensuplarını da unutmayan Yakutiye Halk Merkezi çalışanları, Erzurum Gazeteciler Cemiyeti adına Necdet Çakır’a teslim edilen maskeleri tüm basın mensuplarına dağıtacak.