Erzurum için güç birliği mesajı! Yatırım, lojistik ve OSB fırsatları masaya yatırıldı

Erzurum’da iş dünyası ve sivil toplum temsilcilerinin bir araya geldiği ziyarette, şehrin ekonomik geleceğine ilişkin önemli başlıklar konuşuldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, Erzurum Konfederasyonu (ERKON) Genel Başkanı Murat Şahsuvaroğlu ve yeni yönetim kurulu üyelerini ağırladı.

Ziyarette; federasyonların tek çatı altında toplanmasının şehrin tanıtımına sağladığı katkı vurgulanırken, Erzurum’un ekonomik potansiyeli, 2. OSB'ye olan yoğun talep ve yatırım fırsatları ele alındı. İstanbul’da gerçekleştirilen genel kurulun ardından göreve başlayan ERKON Genel Başkanı Murat Şahsuvaroğlu ve yönetim kurulu, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nı (ETSO) ziyaret etti. ETSO Yönetim Kurulu Salonu’nda gerçekleşen görüşmede Başkan Özakalın, Murat Şahsuvaroğlu ve heyetini sıcak bir şekilde karşılayarak yeni yönetime "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

"Şehrin marka değerini artırıyor"

Ziyarette sivil toplum kuruluşlarının gücüne değinen Özakalın, ERKON’un çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirtti. Faaliyet gösteren bir çok Erzurum dernek ve federasyonlarının birleştirilerek "tek çatı" altında toplanmasının stratejik bir hamle olduğunu ifade eden Özakalın, "Bu birliktelik, ilimizin tanıtımı ve gelişimi noktasında çok kıymetli bir katkı sağlıyor. Güç birliği sağlayarak tek ses olabilmek, Erzurum lobisini güçlendirdiği gibi şehrimizin marka değerini de yukarı taşıyor" dedi.

2. OSB’ye yoğun ilgi

Görüşmede Erzurum ekonomisinin dinamikleri ve imalat sektöründe lojistiğin önemi masaya yatırıldı. Erzurum'un bölgede bir lojistik üs olma yolunda önünün açık olduğunu vurgulayan Başkan, özellikle 2. Organize Sanayi Bölgesi’ne (OSB) yönelik yoğun bir yatırımcı talebi olduğunu kaydetti. Özakalın, Erzurum dışında yaşayan iş insanlarının da şehrin ekonomik kalkınmasına ve gelişimine son derece olumlu baktığını dile getirdi.

"6. bölge teşvikleri ve sınır kapıları büyük avantaj"

Erzurum’daki OSB’lerin 6. Bölge teşvikleri kapsamında olmasının yatırımcılar için cazibeyi artırdığını hatırlatan Özakalın, şehrin 7 sınır kapısına yakınlığının ihracat odaklı üretim için eşsiz bir fırsat sunduğunu belirtti. Başkan, "Sivil toplumdaki bu birlik ruhu ve gurbetteki hemşehrilerimizin ilgisiyle, ekonomik iş birliklerimiz artarak devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu.

"Ekonomik kalkınmayı takdirle izliyoruz"

Heyet adına konuşan ERKON Genel Başkanı Murat Şahsuvaroğlu ise yönetim kurulunu tanıttıktan sonra konfederasyonun yeni dönem projeleri hakkında bilgi verdi. Erzurum'un ekonomik kalkınmada gelinen noktayı takdirle izlediklerini belirten Şahsuvaroğlu, ETSO’nun vizyoner çalışmalarının şehir dışında da gurur kaynağı olduğunu ve iş birliğine her zaman hazır olduklarını ifade etti.