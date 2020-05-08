Erzurum Havalimanı'ndaki "CAT 3A" sistemi çalışmalarına yeniden başlandı

ERZURUM (AA) - Kış aylarında uçuş iptallerinin ortadan kaldırılması amacıyla Erzurum'da Havalimanı'nda kurulumuna başlanan ancak bazı sorunlar nedeniyle faaliyete geçirilemeyen CAT 3A sistemiyle ilgili çalışmalar yeniden başladı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce 2019 yılında tamamlanması planlanan ancak farklı nedenlerle yetiştirilemeyen CAT-3A sisteminin kurulumu için yeniden harekete geçildi.

Elverişsiz hava koşullarında uçuş emniyetinin en yüksek seviyeye çıkartılması ve sis kaynaklı uçuş iptallerinin önüne geçilmesinin sağlanacağı sistemle, uçak sefer sayısı artırılarak kış turizminin de canlandırılması amaçlanıyor.

Vali Okay Memiş, yaptığı yazılı açıklamada, havalimanında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için çalışmaların sıkı takipçisi olacağını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile video konferans yöntemiyle bir toplantı yaptıklarını belirten Memiş, şunları kaydetti:

"Sayın Bakanımız, bu toplantıda bizzat yüklenici firmaya çalışmaların tamamlanması talimatını verdi. Biz de bütün çalışanların seyahat izin belgelerini aldık ve havalimanında inşaata başlandı. CAT-3A sistemini bu yıl bitireceğiz, Bu işi kesinlikle şansa bırakmıyoruz ve hiçbir mazeret kabul etmiyoruz. Bitirildiğinde İstanbul Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı'nın ardından Türkiye'de bu sistemin bulunduğu 3'üncü havalimanı olacak. Bu sistem sayesinde uçaklar 175 metre sise kadar iniş yapabilecekler. Meteorolojik ölçümlere göre Erzurum’da son 50 yılda sis tabakası 200 metrenin altına hiç inmemiş. Bu da bize gösteriyor ki CAT-3A sistemi ile beraber sisten kaynaklı uçak seferi iptali yaşanmayacak."